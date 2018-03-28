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    Как Украине стать мировым лидером на рынке криптовалют. Мнение эксперта

    (обновлено: )21
    Международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук считает, что Украина в состоянии стать действительно первой на рынке криптовалют.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Безусловно, первый инструмент — это развитие бирж. Возможно действительно сделать так, чтобы благодаря усилиям участников рынка в Украине появилось хотя бы несколько специализированных криптобирж, которые будут активны", — заявил Гарбарук в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

    "Дальше — это доработка кошельков. Особенно это важно для новичков. (…) Далее это сеть биткоин-банкоматов", — считает эксперт, добавив, что последнее — это образовательная система.

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    Биткоин в среду, 28 марта, застыл у отметки в 7,8 тысячи долларов, в то время как аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление, свидетельствуют данные торгов.

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