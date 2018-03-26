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    Пресс-конференция: МВФ - Украина 2018. Транш или дефолт. Онлайн

    (обновлено: )104921
    В понедельник, 26 марта, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "МВФ - Украина 2018. Транш или дефолт"
    РИА Новости Украина/Youtube

    В понедельник, 26 марта, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "МВФ — Украина 2018. Транш или дефолт".

    В начале марта глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что приведение Украиной цен на газ для населения в соответствие с его рыночной стоимостью и создание Антикоррупционного суда остаются условиями дальнейшего пересмотра кредитной программы фонда. Он также сказал,что МВФ закончит четвертый пересмотр программы кредитования Украины к маю, если Киев продемонстрирует прогресс в реформах. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.

    При этом ряд экспертов полагает, что если международные партнеры и кредиторы дополнительно не профинасируют Украину — страну ждет дефолт, который, по прогнозам экономистов придется на 2018 и 2019 гг. В этот период государству необходимо выплатить $25 млрд долга.

    Специалисты прогнозируют, что при запуске Антикоррупционного суда, который требует МВФ, Украина может рассчитывать на один-два транша. Также они отмечают, что сейчас Украина не хочет подписывать новую программу с МВФ, потому что придется выполнять очередные требования кредиторов.

    Эксперты пресс-конференции:

    Алексей Плотников, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины

    Всеволод Степанюк, экономический эксперт

    Виктор Скаршевский, экономический эксперт

    Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 26 марта в 14.00

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