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    В Китае игровой автомат переоборудовали для ловли омаров

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    Один из ресторанов в китайском городе Нанкин предлагает посетителям выловить омара в игровом автомате.
    RT на русском

    Игровой автомат работает по принципу всем известного автомата с игрушками.

    Одна попытка выловить членистоногого стоит 10 юаней, около 42 гривен. Нередко посетителям приходится совершать с десяток попыток, чтобы выловить себе обед, сообщает RT на русском.

    Ранее сообщалось, что китайские военные экспериментируют с дистанционно управляемыми танками. Недавно по телевидению Пекина продемонстрировали кадры полевых испытаний новых боевых машин в новостном выпуске, уточнив, что следующим шагом станет оснащение танков системами, использующими искусственный интеллект.

     

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