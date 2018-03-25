В Китае игровой автомат переоборудовали для ловли омаров

Игровой автомат работает по принципу всем известного автомата с игрушками.

Одна попытка выловить членистоногого стоит 10 юаней, около 42 гривен. Нередко посетителям приходится совершать с десяток попыток, чтобы выловить себе обед, сообщает RT на русском.

Ранее сообщалось, что китайские военные экспериментируют с дистанционно управляемыми танками. Недавно по телевидению Пекина продемонстрировали кадры полевых испытаний новых боевых машин в новостном выпуске, уточнив, что следующим шагом станет оснащение танков системами, использующими искусственный интеллект.