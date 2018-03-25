Уши вянут: Пентагон представил акустическую пушку для разгона демонстраций

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КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Министерство обороны США представило разработку ученых, которые создали прототип акустической лазерной пушки.

Новое оружие способно генерировать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров. Устройство использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер, пишет Defense One.

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Первый лазер генерирует импульсы, формирующие в воздухе шар плазмы, в то время как второй "бьет" лучом узкого диапазона. В результате воздействия лазеров в одной точке создаются яркое свечение и громкий звук. По словам разработчиков, в ходе экспериментов им удалось получить шар плазмы на расстоянии в 30 километров.

Отмечается, что пушку планируется использовать для разгона несанкционированных демонстраций.

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