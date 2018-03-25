наверх
25.03.201813:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Уши вянут: Пентагон представил акустическую пушку для разгона демонстраций

    (обновлено: )16112
    Новое нелетальное оружие Министерства обороны США способно генерировать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров. Устройство использует два вида лазеров.
    Видео Patrick Tucker

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Министерство обороны США представило разработку ученых, которые создали прототип акустической лазерной пушки.

    Новое оружие способно генерировать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров. Устройство использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер, пишет Defense One.

    Смотрите также: В России испытали баллистическую ракету, поразив командный центр противника

    Первый лазер генерирует импульсы, формирующие в воздухе шар плазмы, в то время как второй "бьет" лучом узкого диапазона. В результате воздействия лазеров в одной точке создаются яркое свечение и громкий звук. По словам разработчиков, в ходе экспериментов им удалось получить шар плазмы на расстоянии в 30 километров.

    Отмечается, что пушку планируется использовать для разгона несанкционированных демонстраций.

    Смотрите также: Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире