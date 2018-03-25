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    Пол Маккартни вышел на марш против оружия в память о Ленноне

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    В Нью-Йорке прошла акция "Марш за наши жизни", на которую собралось около 175 тысяч человек. Митинг во время марша проходил неподалеку от места, где в 1980 году был убит Джон Леннон.
    Видео CNN

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Экс-участник группы Beatles Пол Маккартни вышел на акцию "Марш за наши жизни" (March for our lives) в Нью-Йорке в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленном убийцей почти сорок лет назад.

    "Это то, что мы можем сделать, поэтому я здесь, чтобы сделать это", — заявил музыкант телеканалу CNN.

    Отмечается, что митинг проходил недалеко от места, где в 1980 году был застрелен Леннон. По оценке мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, в марше участвовало 175 тысяч человек.

    Леннон был убит 8 декабря 1980 года. Марк Чепман пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory.

    В субботу аналогичные акции проходят в 800 американских городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Хьюстоне. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене. Общее число участников митинга пока не известно. В Вашингтоне, по оценке полиции, на марш вышли сотни тысяч человек.

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