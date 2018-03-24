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    Масштабная акция против закона об абортах в Варшаве

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    Несколько тысяч человек собрались возле здания сейма Польши – нижней палаты парламента. Среди участников акции сторонники оппозиционных партий и движений. Они требуют не ужесточать законодательства об абортах.
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    Уличные акции противников ужесточения законодательства об абортах продолжаются в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

    Несколько тысяч человек собрались возле здания сейма Польши – нижней палаты парламента. Среди участников акции сторонники оппозиционных партий и движений, активисты движения "Общепольская забастовка женщин".

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    Они требуют не ужесточать законодательства об абортах. Некоторые требуют это законодательство даже либерализировать. "Аборт — мой свободный выбор" — гласит один из плакатов.

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    В начале текущего года оппозиционные партии "Гражданская платформа" и "Новочесная" представляли в Сейме Польши законопроект, касающийся либерализации абортов. Этот документ был отклонен в первом чтении, так как за него проголосовали даже не все депутаты оппозиционных партий. После этого руководство партий наказало нескольких депутатов выговорами и денежными штрафами, а некоторых исключили из партии.

    В 2016 году сейм Польши направил на рассмотрение комиссии по юстиции и правам человека проект гражданской инициативы "Стоп аборты", авторы которого предлагали ввести штрафы и уголовную ответственность за аборты как для врачей, так и для женщин, и классифицировать плод как "зачатого ребенка", а аборт — как "дородовое убийство".

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    Рассмотрение законопроекта вызвало массовые акции протеста, получившие название "черный протест", 3 октября 2016 года в акции приняли участие почти 100 тысяч человек. Спустя несколько дней сейм проголосовал за отклонение законопроекта, который вызвал общественное недовольство. Однако позже председатель "Права и справедливости" Ярослав Качиньский заявил, что его партия будет выступать за сохранение беременности даже в случае сильной деформации плода, чтобы "ребенок мог быть крещен, погребен, имел имя".

    Участницы нынешнего протеста опасаются, что законопроект может опять попасть на рассмотрение сейма.

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