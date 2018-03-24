Архив рубрики Видео

Несколько тысяч человек собрались возле здания сейма Польши – нижней палаты парламента. Среди участников акции сторонники оппозиционных партий и движений. Они требуют не ужесточать законодательства об абортах.
Главным политическим событием недели в стране стало "дело Надежды Савченко". Изначально это дело начиналось как элемент общей электоральной стратегии власти, сообщил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Власть не приобретает рейтинг, а зарабатывает только антирейтинг, отмечает Алексей Якубин. Понимая, что остается год до президентских выборов, Банковая ищет способы, как увеличить свою поддержку у населения и ослабить конкурентов.
Житель австралийского города Тевантин Уильям Уотсон выложил в сеть видео, на котором видно, как кукабара съедает змею. Змея еще жива и пытается сопротивляться, в ответ плица бьет ее о забор, на котором сидит.
В пятницу возле офиса партии "Национальный Корпус", на проспекте Победы, в Киеве ветеран АТО угрожал сотруднику полиции фаллоимитатором. Соответствующее видео опубликовал киевлянин Святослав Литвинов в Facebook.
Президент Петр Порошенко в ходе визита в Луцк подчеркнул, что деньги из государственного бюджета должны идти "на развитие территорий". При этом он вспомнил анекдот про трусы и крестик. На видео смотрите с 20:30.
Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что если бы 22 марта была в Верховной Раде, то голосовала бы за представления генпрокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежде Савченко.
По словам нардепа Надежды Савченко, видеокамеры стоят так, что она не может раздеться, чтобы ее не снимали, она не может сходить в туалет, чтобы ее не снимали, "в некоторых моментах даже хуже чем СИЗО у врага".
В Шевченковском районном суде Киева проходит судебное заседание по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко, которую Генпрокуратура обвиняет в подготовке теракта и покушении на руководство Украины.
В США родилась двухголовая змея с двумя сердцами. На ролике двухнедельный обыкновенный удав асинхронно шевелит головами и выпускает языки. Заводчик змей отнес рептилию к ветеринару, тот сделал рентген и обнаружил, что у нее два отдельных сердца.
Съемочная группа сопровождала Надежду Савченко с 7.00 и до момента ее задержания следователями СБУ в центре Киева. Перед заседанием комитета ВР нардеп вместе с сестрой Верой заехали на рынок за гранатами.
Юрист, народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007) Кирилл Куликов заявил, что монополия власти на насилие в Украине поделена в частных интересах.