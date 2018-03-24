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    Архив рубрики Видео

    Выступление Игоря Радивилова на соревнованиях в Дохе. Видео
    Победа украинца Радивилова на этапе Кубка мира по гимнастике 
    04:56 24.03.2018
    45
    Украинский спортсмен показал результат 15,266 балла, благодаря чему одержал победу. Второе место занял представитель Турции Ибрагим Колак с результатом 15,000 баллов.
    Руслан Бортник о судьбе Надежды Савченко. Видео
    Бортник о Савченко: выйдет из тюрьмы в качестве кандидата в президенты 
    03:19 24.03.2018
    323
    По мнению политического эксперта, идеальным для власти был бы сценарий обмена Надежды Савченко на украинских пленных и заложников в Донбассе.
    Масштабная акция протеста женщин в Варшаве. Видео
    Масштабная акция против закона об абортах в Варшаве 
    00:56 24.03.2018
    106
    Несколько тысяч человек собрались возле здания сейма Польши – нижней палаты парламента. Среди участников акции сторонники оппозиционных партий и движений. Они требуют не ужесточать законодательства об абортах.
    Бортник: поиск пятой колонны станет инструментом власти на выборах. Видео
    Бортник: поиск "пятой колонны" станет инструментом власти на выборах 
    22:38 23.03.2018
    214
    Главным политическим событием недели в стране стало "дело Надежды Савченко". Изначально это дело начиналось как элемент общей электоральной стратегии власти, сообщил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    Топить всех: на Банковой выбрали политическую стратегию - Якубин. Видео
    Топить всех: на Банковой выбрали политическую стратегию - политолог 
    21:59 23.03.2018
    250
    Власть не приобретает рейтинг, а зарабатывает только антирейтинг, отмечает Алексей Якубин. Понимая, что остается год до президентских выборов, Банковая ищет способы, как увеличить свою поддержку у населения и ослабить конкурентов.
    Появилось видео, как кукабара ест живую змею. Видео
    Появилось видео, как кукабара ест живую змею 
    20:24 23.03.2018
    403
    Житель австралийского города Тевантин Уильям Уотсон выложил в сеть видео, на котором видно, как кукабара съедает змею. Змея еще жива и пытается сопротивляться, в ответ плица бьет ее о забор, на котором сидит.
    Во Львове загорелся туристический автобус. Видео
    Во Львове загорелся туристический автобус 
    19:29 23.03.2018
    146
    Туристический автобус в пятницу загорелся на площадке на улице Кривоноса во Львове. Инцидент произошел в 14:07, спустя 13 минут пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
    В Киеве ветеран АТО угрожал полицейскому фаллоимитатором
    Военный АТО в Киеве цинично угрожал полицейскому фаллоимитатором 
    17:16 23.03.2018
    851
    В пятницу возле офиса партии "Национальный Корпус", на проспекте Победы, в Киеве ветеран АТО угрожал сотруднику полиции фаллоимитатором. Соответствующее видео опубликовал киевлянин Святослав Литвинов в Facebook.
    Порошенко вспомнил о трусах и крестике. Видео
    Порошенко вспомнил о трусах и крестике 
    16:38 23.03.2018
    708
    Президент Петр Порошенко в ходе визита в Луцк подчеркнул, что деньги из государственного бюджета должны идти "на развитие территорий". При этом он вспомнил анекдот про трусы и крестик. На видео смотрите с 20:30.
    Тимошенко о Савченко. Видео
    "Моя личная боль". Тимошенко объяснила "неадекватное восприятие реальности" Савченко 
    15:59 23.03.2018
    1658
    Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что если бы 22 марта была в Верховной Раде, то голосовала бы за представления генпрокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежде Савченко.
    Во время выступления Порошенко на Волыни упала сосулька
    Во время выступления Порошенко упала сосулька 
    15:05 23.03.2018
    5621
    Президент Украины принял участие в открытии детского сада в Ровенской области. Во время его выступления, при словах "фантастические детские сады" с крыши неожиданно обвалилась сосулька.
    На Крите прошла песчаная буря
    Песчаная буря превратила Крит в "красную планету" 
    14:28 23.03.2018
    651
    На Крите прошла песчаная буря, которая достигла греческого острова в четверг, 22 марта. Красную пыль из-за перепадов давления принесло с побережья Северной Африки.
    Билецкий об обысках на заводе АТЕК
    Обыски в штабе Нацкорпуса. Билецкий сделал заявление 
    14:15 23.03.2018
    883
    Лидер партии "Национальный корпус", нардеп Андрей Билецкий заявил, что силовики не продемонстрировали документы, на основании которых проводят следственные действия на территории завода АТЕК в Киеве.
    Савченко: украинские СИЗО хуже российских. Видео
    Савченко сравнила российские и украинские СИЗО 
    11:26 23.03.2018
    3456
    По словам нардепа Надежды Савченко, видеокамеры стоят так, что она не может раздеться, чтобы ее не снимали, она не может сходить в туалет, чтобы ее не снимали, "в некоторых моментах даже хуже чем СИЗО у врага".
    Избрание меры пресечения Надежде Савченко
    Избрание меры пресечения Надежде Савченко 
    10:26 23.03.2018
    4261
    В Шевченковском районном суде Киева проходит судебное заседание по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко, которую Генпрокуратура обвиняет в подготовке теракта и покушении на руководство Украины.
    Двухголовая змея с двумя сердцами удивила ученых. Видео
    Ученые показали двухголовую змею с двумя сердцами 
    08:44 23.03.2018
    368
    В США родилась двухголовая змея с двумя сердцами. На ролике двухнедельный обыкновенный удав асинхронно шевелит головами и выпускает языки. Заводчик змей отнес рептилию к ветеринару, тот сделал рентген и обнаружил, что у нее два отдельных сердца.
    Верховная Рада подсвечена в красный цвет. Видео
    Здание Рады "покрасили" в красный цвет 
    06:27 23.03.2018
    875
    Международная информационная кампания по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом проводится в Украине на высшем уровне впервые. В рамках кампании здание Рады подсветили красным цветом.
    День с Надеждой Савченко. Видео
    Один день Надежды Савченко. Что делала нардеп до задержания 
    02:23 23.03.2018
    2923
    Съемочная группа сопровождала Надежду Савченко с 7.00 и до момента ее задержания следователями СБУ в центре Киева. Перед заседанием комитета ВР нардеп вместе с сестрой Верой заехали на рынок за гранатами.
    Самка буйвола отогнала львов от тела ее растерзанного детеныша. Видео
    Самка буйвола отогнала львов от тела ее растерзанного детеныша 
    21:29 22.03.2018
    444
    На Youtube-канале Caters Clips появилось видео, на котором самка буйвола отогнала львов от тела ее детеныша, которое терзали хищники. Кадры были сняты в ЮАР.
    Экс-глава украинского Интерпола о монополии власти на насилие. Видео
    Экс-глава украинского Интерпола о Савченко и монополии власти на насилие 
    20:33 22.03.2018
    875
    Юрист, народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007) Кирилл Куликов заявил, что монополия власти на насилие в Украине поделена в частных интересах.
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