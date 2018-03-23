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    Бортник: поиск "пятой колонны" станет инструментом власти на выборах

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (196)

    (обновлено: )119
    Главным политическим событием недели в стране стало "дело Надежды Савченко". Изначально это дело начиналось как элемент общей электоральной стратегии власти, сообщил директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    РИА Новости Украина/Youtube

    Так, если на выборах в 2014 году главные лозунги концентрировались вокруг войны на Востоке и "Вернем Крым", то сегодня эти факторы себя исчерпали, поэтому власть ключевым инструментом выборов 2019 года выберет борьбу с "пятой колонной", которая может превратиться в охоту на ведьм. 

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    "Этому делу должно было поспособствовать задержание Рубана с партией оружия. Но поскольку общество не поверило, что Рубан может быть организатором всеукраинского переворота, нужна была более ощутимая фигура. Депутат, военный, более известный. И здесь Надежда Савченко просто подошла, выступила паззлом в этом процессе. С одной стороны, она военный и хорошо распиарена. С другой – ее люто ненавидели во власти, потому что она критиковала войну. И Савченко знала Рубана, находится с ним в каких-то отношениях и не может сдать его", – рассказал политолог. 

    Но власть, подчеркивает Бортник, допустила серьезную ошибку: не рассчитали характер и психотип этого человека.

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