Бортник: поиск "пятой колонны" станет инструментом власти на выборах

Так, если на выборах в 2014 году главные лозунги концентрировались вокруг войны на Востоке и "Вернем Крым", то сегодня эти факторы себя исчерпали, поэтому власть ключевым инструментом выборов 2019 года выберет борьбу с "пятой колонной", которая может превратиться в охоту на ведьм.

"Этому делу должно было поспособствовать задержание Рубана с партией оружия. Но поскольку общество не поверило, что Рубан может быть организатором всеукраинского переворота, нужна была более ощутимая фигура. Депутат, военный, более известный. И здесь Надежда Савченко просто подошла, выступила паззлом в этом процессе. С одной стороны, она военный и хорошо распиарена. С другой – ее люто ненавидели во власти, потому что она критиковала войну. И Савченко знала Рубана, находится с ним в каких-то отношениях и не может сдать его", – рассказал политолог.

Но власть, подчеркивает Бортник, допустила серьезную ошибку: не рассчитали характер и психотип этого человека.