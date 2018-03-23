Порошенко вспомнил о трусах и крестике

"Для меня принципиально, чтобы деньги из государственного бюджета шли на развитие территорий. Именно поэтому был создан фонд регионального развития. Не для пиара отдельных политиков, которые как деньги брать — так они провластные, а как критиковать власть — то они оппозиционные". Простите, как говорят в том анекдоте — Рабинович: или крестик, или трусы", — заявил глава государства.

После слов президента в зале так никто и не засмеялся.

Читайте также: Шоу с Савченко. Порошенко и его безопасный отход в 2019-м

Ранее во время выступления Петра Порошенко в Ровенской области со здания детского сада неожиданно упала сосулька. При словах "фантастические детские сады" она рухнула с крыши под ноги охраннику главы государства, который стоял возле здания.