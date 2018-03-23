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    Порошенко вспомнил о трусах и крестике

    (обновлено: )20701
    Президент Петр Порошенко в ходе визита в Луцк подчеркнул, что деньги из государственного бюджета должны идти "на развитие территорий". При этом он вспомнил анекдот про трусы и крестик. На видео смотрите с 20:30.
    112 Украина/Youtube

    "Для меня принципиально, чтобы деньги из государственного бюджета шли на развитие территорий. Именно поэтому был создан фонд регионального развития. Не для пиара отдельных политиков, которые как деньги брать — так они провластные, а как критиковать власть — то они оппозиционные". Простите, как говорят в том анекдоте — Рабинович: или крестик, или трусы", — заявил глава государства.

    После слов президента в зале так никто и не засмеялся.

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    Ранее во время выступления Петра Порошенко в Ровенской области со здания детского сада неожиданно упала сосулька. При словах "фантастические детские сады" она рухнула с крыши под ноги охраннику главы государства, который стоял возле здания.

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