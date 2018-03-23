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    Здание Рады "покрасили" в красный цвет

    (обновлено: )50104
    Международная информационная кампания по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом проводится в Украине на высшем уровне впервые. В рамках кампании здание Рады подсветили красным цветом.
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    В четверг вечером, 22 марта, здание Верховной Рады Украины подсветили красным светом в рамках акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза".

    Министерство здравоохранения Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В верхней части фасада здания парламента появилась надпись "Победим туберкулез вместе". 

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    Международная информационная кампания по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом проводится в Украине на высшем уровне впервые. Акция "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" ("Light up the world for TB") основана международным партнерством "Остановим туберкулез" и проводится в 2018 году под лозунгом "Ищем лидеров для освобождения мира от туберкулеза. Вы можете творить историю. Преодолеем туберкулез разом". 

    По данным МОЗ Украины, ежедневно в Украине умирает 11 человек от туберкулеза.

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    В субботу, 24 марта, в мире отмечается День борьбы с туберкулезом. В этом году идея Дня — привлечь лидеров государств присоединиться к преодолению туберкулеза в мире.

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