"Мирные" преступники в Украине изменили "свое лицо". Мнение эксперта

"Проблема заключается в том, что, особенно за последние годы, квартирные кражи стали латентной проблемой. Люди перестали заявления писать, разочаровавшись в том, что никаких усилий (не будет предпринято — Ред.). А, кстати, особую угрозу несет то, что в подавляющем большинстве случаев квартирные кражи — сегмент организованной преступности", — заявил Шабовта в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

Читайте также: Ветераны при делах… уголовных. Атошники впутываются в шокирующий криминал

Помимо тяжких преступлений в Украине выросло количество совершенных преступлений средней тяжести, отмечают специалисты. Более 70% от всех видов преступлений — имущественные, их количество выросло в прошлом году втрое по сравнению с предыдущими годами. Также растет количество грабежей и разбоев. По мнению экспертов, основными причинами такого существенного роста преступлений являются массовое обнищание людей, безработица и слабость правоохранительной системы, в том числе и отсутствие профилактики преступности. Лидируют по росту тяжких преступлений Одесская, Днепропетровская, Волынская, Житомирская, Киевская область и Киев.