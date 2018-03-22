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    "Мирные" преступники в Украине изменили "свое лицо". Мнение эксперта

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (327)

    (обновлено: )17511
    Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта считает, что "мирные" виды преступной деятельности в Украине изменили "свое лицо". Причина - в безнаказанности.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Проблема заключается в том, что, особенно за последние годы, квартирные кражи стали латентной проблемой. Люди перестали заявления писать, разочаровавшись в том, что никаких усилий (не будет предпринято — Ред.). А, кстати, особую угрозу несет то, что в подавляющем большинстве случаев квартирные кражи — сегмент организованной преступности", — заявил Шабовта в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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    Помимо тяжких преступлений в Украине выросло количество совершенных преступлений средней тяжести, отмечают специалисты. Более 70% от всех видов преступлений — имущественные, их количество выросло в прошлом году втрое по сравнению с предыдущими годами. Также растет количество грабежей и разбоев. По мнению экспертов, основными причинами такого существенного роста преступлений являются массовое обнищание людей, безработица и слабость правоохранительной системы, в том числе и отсутствие профилактики преступности. Лидируют по росту тяжких преступлений Одесская, Днепропетровская, Волынская, Житомирская, Киевская область и Киев.

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