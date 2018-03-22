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    В Париже жестоко разгоняют протестующих

    (обновлено: )18610
    Учащиеся старших классов, протестующие в Париже против образовательной реформы, бросали бутылки и камни в полицейских, распыляли дымовые шашки, жгли файеры, полицейскими в ответ был применен слезоточивый газ.
    Sputnik France/Youtube

    Шествие протестующих стартовало от площади Насьон во французской столице. В акции принимали участие сотни молодых людей, одетых преимущественно в черное. Часть из них скрывали лица за масками. Участники акции несли в руках растяжки и выкрикивали лозунги. В какой-то момент толпа начала бросать бутылки и камни. Против протестующих был применен слезоточивый газ.

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    Как передает корреспондент РИА Новости, по меньшей мере один из участников акции получил травмы, у него было разбито лицо.

    По сообщениям французских СМИ, в четверг акции протеста лицеистов проходят и в других городах. В частности, школьники вышли на улицы во французском Нанте. Там полицейскими были применены водометы.

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