Пышнотелый американский танцор взорвал сети уникальной пластикой

Скриншот видео
КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. 24-летний Эрик Кавано ранее работал в пиццерии американского города Питтсбург, штат Пенсильвания.
Парень стал популярным после того, как видео его выступления опубликовал в Facebook the New York Post.
В этом клипе танцовщик и хореограф выполняют ряд удивительных движений, в том числе и компонуемые пируэты.
С тех пор на Instagram Кавано подписались более 20 тысяч человек.
Его фото и видео вызывают неоднозначную реакцию.
Впрочем Эрик утверждает, что своим примером пытается изменить отношение к фигуре танцора.
Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей показала свои пикантные фото, которые сделал ее муж.