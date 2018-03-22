Пышнотелый американский танцор взорвал сети уникальной пластикой

Скриншот видео

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. 24-летний Эрик Кавано ранее работал в пиццерии американского города Питтсбург, штат Пенсильвания.

Парень стал популярным после того, как видео его выступления опубликовал в Facebook the New York Post.

В этом клипе танцовщик и хореограф выполняют ряд удивительных движений, в том числе и компонуемые пируэты.

С тех пор на Instagram Кавано подписались более 20 тысяч человек.

Его фото и видео вызывают неоднозначную реакцию.

Впрочем Эрик утверждает, что своим примером пытается изменить отношение к фигуре танцора.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей показала свои пикантные фото, которые сделал ее муж.