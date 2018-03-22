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    Пышнотелый американский танцор взорвал сети уникальной пластикой

    (обновлено: )207
    24-летний Эрик Кавано, который обладает внушительным весом, доказывает, что своим примером пытается изменить отношение к фигуре танцора.
    Эрик Кавано
    Скриншот видео

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. 24-летний Эрик Кавано ранее работал в пиццерии американского города Питтсбург, штат Пенсильвания.

    Парень стал популярным после того, как видео его выступления опубликовал в Facebook the New York Post.

    В этом клипе танцовщик и хореограф выполняют ряд удивительных движений, в том числе и компонуемые пируэты.

    С тех пор на Instagram Кавано подписались более 20 тысяч человек.

    Его фото и видео вызывают неоднозначную реакцию.

    Впрочем Эрик утверждает, что своим примером пытается изменить отношение к фигуре танцора. 

    Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей показала свои пикантные фото, которые сделал ее муж.

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