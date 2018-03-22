Опубликовано видео жестокого задержания на митинге под Кабмином в Киеве

Видео Богдан Хмельницкий

Во время митинга автобусных перевозчиков под Кабинетом министров Украины в Киеве полиция провела задержания нескольких участников акции протеста. Они были доставлены в Печерский районный отдел полиции.

Адвокат Богдан Хмельницкий сообщил, что полиция задержала митингующих при попытке перекрыть проезжую часть улицы Грушевской. Также он опубликовал видеозапись момента задержания, на кадрах видно, что один из активистов получил повреждения.

Митинг состоялся 21 марта и был посвящен протесту против работы министра инфраструктуры Владимира Омеляна. На акцию протеста собрались представители компаний-перевозчиков, которые привезли автобусы, а также разместили плакаты с надписями OmeLoop.