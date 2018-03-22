Полицейские на Волыни компенсировали незнание законов кулаками и газом

В городе Любомль Волынской области патрульные полицейские с применением силы и спецсредств пытались задержать водителя, который указал правоохранителям на незнание ими норм закона.

Видео с автозаправочной станции, на которой произошел конфликт, опубликовал на своем YouTube-канал Police Control.

"Полицейские снова проявили свое неуважение к гражданам, водитель упрекнул в нарушении процедуры оформления административных материалов, на что полицейский ответил хамством, начал путаться в законах и нагло светить в камеру", — говорится в подписи к видео.

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Как видно на видео, патрульный с самого начала вел себя дерзко, а в ответ на требование представиться начал светить в глаза фонарем, не реагируя на просьбы выключить свет.

К тому же полицейский на глазах у маленького ребенка силой вытаскивал мужчину из машины, применил спецсредства и несколько раз ударил его. После этого двое патрульных пытались заломать водителя, однако он высвободился и пошел в уборную, где правоохранитель не давал ему промыть глаза, заставляя надеть наручники.

В результате водителя забрали в участок, оформили протоколы за злостное неповиновение правоохранителям и мелкое хулиганство и собирают материалы для открытия уголовного производства по статье 345 Уголовного кодекса ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа").

В свою очередь в пресс-службе патрульной полиции Волынской области обвинили в агрессивном поведении именно водителя, однако не указали превышение полномочий правоохранителем. Кроме того, в полиции уверяют, что обнародованное видео было смонтировано, но отказываются показать запись с нагрудной камеры патрульного, объясняя тем, что "следствие продолжается".

Ранее сообщалось, что в киевском метро бездомный жестоко избил полицейского.