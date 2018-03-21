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    Седокова поразила откровенным танцем на пилоне

    (обновлено: )21503
    Певица Анна Седокова показала своим поклонникам, что после рождения третьего ребенка находится в прекрасной спортивной форме.
    Анна Седокова
    annasedokova

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Скандально известная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в США, поразила своих поклонников откровенным танцем на пилоне.

    Видео танца певица выложила  в своем Instagram.

    Седокова, которая не так давно родила третьего ребенка, сына Гектора, продемонстрировала, что находится в прекрасной форме.

    Украинская певица и солистка группы "Время и стекло" Надежда Дорофеева опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram.

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