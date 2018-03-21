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    В Николаеве застрелившегося директора аэропорта провожали на коленях

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    В Николаеве состоялась церемония прощания и похороны бывшего военного летчика Владислава Волошина, который на момент смерти исполнял обязанности генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт".
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    В Николаеве утром 21 марта состоялась церемония прощания с исполняющим обязанности генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владиславом Волошиным, который покончил с собой в минувшее воскресенье.

    Проститься в ритуальный зал Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы и возложить цветы к гробу летчика пришло много людей: коллеги, военнослужащие, активисты, неравнодушные граждане. В самом зале был выставлен почетный караул.

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    На похоронах присутствовала мать погибшего, его жена с маленьким ребенком.

    После окончания панихиды гроб с телом Волошина был доставлен на кладбище. Часть присутствующих встала на колени, провожая его в последний путь.

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