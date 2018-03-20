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    Столкновение двух поездов в США с высоты птичьего полета

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    Два поезда столкнулись в районе американского города Джорджтаун в штате Кентукки, четыре человека получили ранения. Инцидент произошел в ночь на понедельник по местному времени (утро понедельника по Киеву).
    Канал Голос Америки на youtube.com

    В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов. Из-за утечки опасного вещества, которое перевозил состав, жителям близлежащих районов власти предложили эвакуироваться. Однако через несколько часов после инцидента район был объявлен неопасным для человека.

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    "На месте происшествия, где столкнулись два поезда, … первичные возгорания были потушены", — сообщила полиция в своем официальном аккаунте в Twitter.

    Правоохранители пока не сообщают, что перевозил поезд, сошедший с рельсов. Причина происшествия тоже не известна.

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