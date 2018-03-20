Пресс-конференция: как защитить бизнес. Рекомендации специалистов. Онлайн

Во вторник, 20 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Как защитить бизнес. Рекомендации специалистов".

Проблемы малого и среднего бизнеса обсуждаются в Украине из года в год — это актуальная тема. И если проанализировать факты, становится очевидным, что сегодня малому и среднему бизнесу тяжелее всего: постоянно идет информация, что этот бизнес приостанавливает свою деятельность. Основная проблема — в стране нет четкого видения, как все-таки поддерживать малый и средний бизнес. Эксперты отмечают, что постоянно сталкиваются с противниками любой поддержки малого бизнеса. Такая политика не дает увидеть в малом бизнесе внутреннего инвестора.

Также эксперты утверждают,что несмотря на продление моратория на проверки органами государственного надзора украинских предприятий до 31 декабря 2018 года, бизнесу стоит готовиться к увеличению числа проверок. ГФС и Минфин в унисон твердят, что готовы уменьшить ревизионное давление, на практике все происходит совсем иначе. За последние пять лет в Украине в десятки раз увеличилось количество обысков жилья и другой собственности. По словам специалистов, если в 2012 году в суды поступило около трех тысяч ходатайств на осуществление обысков, то в 2017 году эта цифра составила уже более 118 тысяч ходатайств.

Проблемой бизнеса является также высокий уровень рейдерства. Атаки на предприятия и отсутствие действенного механизма защиты стали бичом украинских предпринимателей. Еще одной нерешенная задача — отсутствие четких правил игры: одни игроки рынка получают поощрения и льготы, другие, даже без серьезных проступков, живут от проверки к проверке.

Что нужно предпринять, чтобы защитить украинский бизнес от неправомерных посягательств? Как можно охарактеризовать сегодняшний уровень защиты бизнеса по сравнению с другими странами? Захват бизнеса при содействии госорганов: есть ли перспектива борьбы?

Эксперты пресс-конференции:

Юлия Дроговоз, вице-президент УСПП

Яков Гольдарб, адвокат, директор адвокатского объединения "Гольдарб эдвайс"

Андрей Гарнат, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу Украиїни"

Руслан Соболь, председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 20 марта в 13.00

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