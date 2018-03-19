В Киеве мужчина бил женщину молотком по голове из-за сумки

"Сегодня (в воскресенье — Ред.), примерно в 16:30, недалеко от станции метро "Героев Днепра", на улице Озерной, неадекват с молотком напал на женщину. Он бил ее по голове для того, чтоб забрать сумку. Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайшей домов. Вызвали полицию и погнались за разбойниками. Спустя 5 минут преследования был задержан патрульной полицией", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала скорая и следственно-оперативная группа.

Смотрите также: Наглый крокодил беспардонно ограбил рыбака