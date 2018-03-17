В Одесской области задержали киднепперов, требовавших выкуп в $200 тыс

В Одесской области полиция задержала похитителей человека, которые требовали за освобождение 200 тыс долларов, сообщает отдел коммуникации ГУНП.

Спецоперацию по разоблачению злоумышленников провели сотрудники департамента уголовного розыска Нацполиции с привлечением полицейских Одесской области и коллег из еще семи регионов. В рамках расследования проведено более 30 обысков. Изъят арсенал оружия и вещественные доказательства. В результате спецоперации задержаны четверо похитителей, еще двое объявлены в розыск.

"Работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины получили информацию о деятельности на территории Украины преступной группы, созданной на этнической основе. В ее состав входили выходцы из Кавказского региона. Проведенными мероприятиями установлено, что участники указанной группы специализируются на незаконном лишении свободы граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

В частности, полицейские установили факт похищения в ноябре 2017 жителя города Одесса. За его освобождение злоумышленники требовали у родных 200 тыс долларов США.

В результате принятых мер работники департамента уголовного розыска под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области установили шесть непосредственных исполнителей преступления. Также установлены лица, которые способствовали злоумышленникам в осуществлении их намерений.

В результате обысков обнаружены и изъяты вещественные доками по делу, транспортные средства и арсенал оружия. Среди изъятого — несколько пистолетов, автомат, помповое ружье, пулемет. Кроме того, изъяты гранаты, одна из которых — самодельная, патроны различного калибра, а также штык-ножи и наручники.



Прокуратура Одесской области объявила шести преступникам подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Относительно четырех задержанных суд Одессы избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток. Местонахождение еще двух злоумышленников устанавливается. Продолжается досудебное расследование.

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