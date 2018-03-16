наверх
16.03.201820:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Видео

    Бортник о возможном побеге Савченко: это идеально для власти

    Тема:

    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (60)

    (обновлено: )28750
    По словам политического эксперта Руслана Бортника, "Савченко не демонстрирует готовность бежать, а демонстрирует готовность сидеть". Очевидно, народный депутат не намерена скрываться после озвученных обвинений.
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Идеальная ситуация для власти — это если народный депутат Надежда Савченко покинет Украину, заявил в пятницу директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Идеальная ситуация для власти — это, когда Савченко убежит, когда она пойдет по дороге Онищенко, Клюева и дургих. Тогда ее можно спокойно назвать агентом Кремля, "забить" на это расследование и забыть о нем. Савченко не демонстрирует готовность бежать, а демонстрирует готовность сидеть. Более того, она приняла игру и начала повышать ставку своими заявлениями о Пашинском и обращениями к военным", — заявил Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в Раде: якобы она и ее соратники планировала забросать гранатами правительственную ложу и добить из автомата выживших депутатов. После этого Генпрокуратура направила в парламент представление о снятии с Савченко неприкосновенности.

    Смотрите также: Савченко раскрыла номер своего телефона на всю страну

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бортник: Савченко била по войне — больному месту власти
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Газовая конфорка
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине