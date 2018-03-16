Бортник о возможном побеге Савченко: это идеально для власти

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Идеальная ситуация для власти — это если народный депутат Надежда Савченко покинет Украину, заявил в пятницу директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Идеальная ситуация для власти — это, когда Савченко убежит, когда она пойдет по дороге Онищенко, Клюева и дургих. Тогда ее можно спокойно назвать агентом Кремля, "забить" на это расследование и забыть о нем. Савченко не демонстрирует готовность бежать, а демонстрирует готовность сидеть. Более того, она приняла игру и начала повышать ставку своими заявлениями о Пашинском и обращениями к военным", — заявил Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта в Раде: якобы она и ее соратники планировала забросать гранатами правительственную ложу и добить из автомата выживших депутатов. После этого Генпрокуратура направила в парламент представление о снятии с Савченко неприкосновенности.

Смотрите также: Савченко раскрыла номер своего телефона на всю страну