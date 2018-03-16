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    Савченко раскрыла номер своего телефона на всю страну

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (60)

    (обновлено: )29720
    Народный депутат Украины Надежда Савченко публично назвала номер своего мобильного телефона и сообщила, что она помогает обращающимся к ней людям. Свой телефон она сообщила журналистам в кулуарах ВР.
    Видеоканал 112 Украина на Youtube

    Народный депутат Надежда Савченко публично назвала номер своего мобильного телефона и сообщила, что она помогает обращающимся к ней людям. Свой телефон она сообщила журналистам в кулуарах ВР.

    "Мой телефон +38 066-421-92-41. Каждый украинец может позвонить на него со своей просьбой… Мне звонят даже в 2, и в 3 часа ночи", — сказала Савченко.

    Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.

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