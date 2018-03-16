Савченко раскрыла номер своего телефона на всю страну

Народный депутат Надежда Савченко публично назвала номер своего мобильного телефона и сообщила, что она помогает обращающимся к ней людям. Свой телефон она сообщила журналистам в кулуарах ВР.

"Мой телефон +38 066-421-92-41. Каждый украинец может позвонить на него со своей просьбой… Мне звонят даже в 2, и в 3 часа ночи", — сказала Савченко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.