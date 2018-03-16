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    Киевский зоопарк пополнился экзотическими животными

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    В Киевском зоопарке появилась группа кузиманз - это это хищные млекопитающие из семейства мангустовых, которые обитают в Западной Африке.
    Видео КП "Киевский зоопарк"

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киевском зоопарке произошло пополнение коллекции: в столичном зверинце поселились экзотические зверьки кузиманзы.

    "Очередное пополнение в Киевзоо! Ты знаешь, кто такие кузиманзы? Это новые жители Острова зверей. Приходи к Киевзоо знакомиться с Кузей, Манзею и их кузиманзами" — говорится в сообщении Киевского зоопарка на Facebook.

    Кузиманзы — это хищные млекопитающие из семейства мангустовых, которые обитают в Западной Африке. Зверьки ведут преимущественно дневной образ жизни, хотя имеются также наблюдения об их активности ночью.

    Кузиманзы живут группами численностью 20 и более особей, исследуя вокруг свою территорию. Зоологи отмечают, что в неволе животные часто играют друг с другом и общаются друг с другом при помощи щебечущих и мурлыкающих звуков.

    Ранее сообщалось, что в киевском зоопарке у пары лемуров родились первенцы.

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