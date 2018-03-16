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    Выход мирных жителей из Восточной Гуты. Онлайн

    Тема:

    Сирия: военное противостояние. (750)

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    Видеотрансляция показывает ситуацию в районе населенных пунктов Мухайям Аль-Вафедин в северной и Хаммурия в южной части пригорода Дамаска. Съемку также ведут на маршруте Тель-Султан — Абу-Эд-Духур в Алеппо.
    РИА Новости

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Всего с начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 14,5 тысячи мирных жителей, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

    "Продолжается вывод мирных жителей из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ по гуманитарному коридору. С утра 16 марта эти населенные пункты покинуло 3 тысячи 326 человек — в основном это старики, женщины и дети. Всего с начала действия гуманитарной паузы из Восточной Гуты вышло свыше 14,5 тысячи мирных жителей", — говорится в сообщении.

    РИА Новости сообщают, что камеры видеонаблюдения установлены в районе населенных пунктов Мухайям Аль-Вафедин в северной и Хаммурия в южной части пригорода Дамаска. Съемку также ведут с беспилотников на маршруте гумкоридора "Тель-Султан — Абу-Эд-Духур" в Алеппо.

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