В России озвучили названия-лидеры для нового оружия

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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Названия "Горыныч", "Карась" и "Пальмира" стали лидерами среди возможных наименований нового российского оружия.

Так, назвать "Горынычем" пользователи предлагают боевой лазерный комплекс – за этот вариант проголосовали более 19 тыс. человек (32%).

Второй по популярности из 50 вариантов – "Офтальмолог", он набрал более 11 тыс. голосов (19%), сообщает Взгляд со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Океанскую многоцелевую систему с беспилотным подводным аппаратом голосующие предлагают назвать "Карасем". Этот вариант набрал почти 26 тыс. голосов (39%), второй же по популярности вариант ("Кракен") отстает почти в два раза (13 тыс. голосов или 20% аудитории).

Наиболее активно пользователи голосуют за название для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, где счет идет не на десятки, а на сотни тысяч.

С небольшой разницей лидируют два названия: "Император" (или "Монарх") набрал более 364 тыс. голосов (17,6%), но чуть больше проголосовали за "Пальмиру" – 383 тыс. (18,4%).

Голосование завершится 16 марта. Пользователи могут отдать свой голос за одно из 50 названий для каждого из трех видов оружия.

Ранее сообщалось, что среди самых популярных возможных наименований боевого лазерного комплекса, ядерного подводного беспилотника и атомной крылатой ракеты – "Зайчик", "Посейдон" и "Нежданчик".