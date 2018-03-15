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    Уличный гонщик влетел в прохожих на тротуаре в Одессе. Момент аварии

    (обновлено: )37202
    В интернете появилось видео аварии, которая произошла в Одессе 11 марта у сквера Книпович на Балковской улице. На видео видно, что погибшие пешеходы шли вдоль проезжей части про тротуару.
    Момент смертельной аварии в Одессе. Во время гонок автомобиль сбил людей
    Facebook Дмитрия Вичика

    Сбившая машина явно участвовала в уличных гонках, сообщает издание "Думская".

    "В ролике присутствует второе авто, которое продолжает мчаться и покидает место происшествия", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Смертельная авария под Одессой. Авто до багажника влетело под фуру  

    В патрульной полиции сообщили, что автомобиль "Тойота Камри", двигаясь со стороны автовокзала, совершил в районе дома №21 наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте. Сбив людей, машина продолжила движение и врезалась в столб.

    В сети установили личность водителя. Им оказался молодой парень, любитель ночных гонок.

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