Уличный гонщик влетел в прохожих на тротуаре в Одессе. Момент аварии

Сбившая машина явно участвовала в уличных гонках, сообщает издание "Думская".

"В ролике присутствует второе авто, которое продолжает мчаться и покидает место происшествия", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Смертельная авария под Одессой. Авто до багажника влетело под фуру

В патрульной полиции сообщили, что автомобиль "Тойота Камри", двигаясь со стороны автовокзала, совершил в районе дома №21 наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте. Сбив людей, машина продолжила движение и врезалась в столб.

В сети установили личность водителя. Им оказался молодой парень, любитель ночных гонок.