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    Робот собрал кубик Рубика менее чем за полсекунды

    (обновлено: )12110
    Аспиранты Массачусетского технологического института спроектировали робота, который может собрать кубик Рубика за 0,38 секунды. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
    Ben Katz/Youtube

    Машину сконструировали исследователь в области робототехники Бен Катц и разработчик программного обеспечения Джаред Ди Карло.

    По словам последнего, создатели использовали самые дешевые кубики Рубика, поскольку опасались, что в ходе эксперимента робот уничтожит много образцов. В итоге им потребовалось лишь четыре игрушки.

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    Головоломка кубик Рубика была изобретена в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком.

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