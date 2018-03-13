Робот собрал кубик Рубика менее чем за полсекунды

Машину сконструировали исследователь в области робототехники Бен Катц и разработчик программного обеспечения Джаред Ди Карло.

По словам последнего, создатели использовали самые дешевые кубики Рубика, поскольку опасались, что в ходе эксперимента робот уничтожит много образцов. В итоге им потребовалось лишь четыре игрушки.

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Головоломка кубик Рубика была изобретена в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком.