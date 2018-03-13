В зоопарке Николаева на прогулку впервые вышел белый медвежонок

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В зоопарке Николаева впервые вышел на прогулку четырехмесячный белый медвежонок.

Этой новостью поделился на своей странице в Facebook директор зоопарка Владимир Топчий.

"Сегодня утром, 13 марта, после четырехмесячного пребывания в берлоге Зефирка вывела в вольер своего малыша. Кто он, мальчишка или девчонка мы еще не знаем, но мы знаем, что по данным всемирного учета(Ижевск 15.12.17, Москва 16.01.18, Гельзенкирхен 04.12.17, Кингусси 18.12.17, Николаев 08.12.17) это один из пяти белых медвежат родившихся в этом году в зоопарках всего мира. Это наша золотая Олимпийская медаль. Дай Бог ему здоровья!", — написал Топчий.

Напомним, ранее во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей. Инцидент произошел на выступлении с животным в цирке Circus on Ice.