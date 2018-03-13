В Запорожье сгорел трамвай, подаренный городу ко Дню Победы

Видео Мария Соболевская
КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье утром в Шевченковском районе загорелся трамвай, в котором находились пассажиры, сообщает Управление ГСЧС Украины в регионе.
По информации спасателей, трамвай загорелся на конечной остановке по ул. Магистральной. Пассажиры вышли самостоятельно до прибытия пожарных.
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Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание.
Фото 061.ua
В Запорожье загорелся трамвай
По фото видно, что трамвай был подарен Запорожью заводом "Мотор Сич" к Дню Победы. На вагоне осталась надпись "1939-1945. Помним и побеждаем".
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