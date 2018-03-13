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    В Запорожье сгорел трамвай, подаренный городу ко Дню Победы

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    В Шевченковском районе Запорожье произошел пожар в вагоне трамвая, который был подарен городу ко Дню Победы. Пассажиры успели покинуть салон до того, как пламя охватило вагон.
    Видео Мария Соболевская

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Запорожье утром в Шевченковском районе загорелся трамвай, в котором находились пассажиры, сообщает Управление ГСЧС Украины в регионе.

    По информации спасателей, трамвай загорелся на конечной остановке по ул. Магистральной. Пассажиры вышли самостоятельно до прибытия пожарных.

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    Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание.

    Фото 061.ua
    В Запорожье загорелся трамвай

    По фото видно, что трамвай был подарен Запорожью заводом "Мотор Сич" к Дню Победы. На вагоне осталась надпись "1939-1945. Помним и побеждаем".

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