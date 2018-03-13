наверх
13.03.201813:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Видео

    Опубликовано видео покушения в зале американского суда

    (обновлено: )110
    Член группировки Crips, обвиняемый в вымогательстве, набросился с шариковой ручкой на свидетеля. Федеральному маршалу пришлось выстрелить в обвиняемого.
    Видео Deseret News

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Судебные власти США опубликовали в Сети видео покушения на убийство, совершенного четыре года назад в зале суде.

    Тогда член группировки Crips Сиале Ангилау во время суда попытался убить свидетеля шариковой ручкой.

    Смотрите также: Суд по делу Бузины. Националисты С-14 жгут файеры

    На кадрах видео обвиняемый в вымогательстве спокойно встает, берет ручку у адвоката и бежит к трибуне свидетеля, также члена одной из банд. Тому удается увернуться удара, после чего федеральный маршал стреляет в Ангилау несколько раз и требует бросить ручку.

    Выложив видео в открытый доступ, окружной судья Джон Доуделл также отклонил иск семьи Ангилау, утверждающей, что, применив оружие, власти превысили полномочия.

    Смотрите также: Атака вертолета на верховный суд Венесуэлы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ренат Кузьмин
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Евгений Бакулин
    Дело - труба! В Украине кризис с газом