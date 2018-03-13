Опубликовано видео покушения в зале американского суда

Видео Deseret News

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Судебные власти США опубликовали в Сети видео покушения на убийство, совершенного четыре года назад в зале суде.

Тогда член группировки Crips Сиале Ангилау во время суда попытался убить свидетеля шариковой ручкой.

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На кадрах видео обвиняемый в вымогательстве спокойно встает, берет ручку у адвоката и бежит к трибуне свидетеля, также члена одной из банд. Тому удается увернуться удара, после чего федеральный маршал стреляет в Ангилау несколько раз и требует бросить ручку.

Выложив видео в открытый доступ, окружной судья Джон Доуделл также отклонил иск семьи Ангилау, утверждающей, что, применив оружие, власти превысили полномочия.

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