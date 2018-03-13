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    "Жирный как свинья". Фермер требует убрать из словаря оскорбления хрюшек

    (обновлено: )6310
    Фермер из Великобритании призвал составителей Оксфордского английского словаря исключить из него слова, выставляющие свиней в дурном свете.
    Британский фермер требует убрать из словаря оскорбления свиней
    twitter.com/SWNS

    Свиновод Фергюс Хауи считает, что устоявшиеся выражения типа eat like a pig — "есть как свинья", pig-out — "обжорство" и porker — "жирный как свинья" не соответствуют действительности и вредят его бизнесу, передает газета Daily Mail.

    По его словам, 90% людей любят вкус свинины, но только 30% покупают мясо каждую неделю из-за предрассудков, что оно жирное.

    "Теперь в свиньях на 44% меньше жира, чем в 1970-е годы, люди же за это время стали толще на 30%", — отмечает он.

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