Опубликовано видео смертельного столкновения "ВАЗа" и автобуса

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Во Львовской области на трассе Львов-Городок водитель автомобиля "ВАЗ" погиб в столкновении с рейсовым автобусом.

Водитель "Жигулей" предпринял несколько неудачных попыток обогнать впереди идущий транспорт и врезался в автобуса компании "Rеga bas". Виновник ДТП погиб на месте.

Чтобы извлечь тело погибшего прибывшим спасателям пришлось срезать крышу разбитого автомобиля.

Напомним, утром 11 марта в Днепропетровской области авария унесла жизни трех человек. На трассе Киев-Луганск-Изварино в районе села Богуслав столкнулись грузовик и "ВАЗ-2112", после аварии начался пожар в кабине грузового авто.

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