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    Опубликовано видео смертельного столкновения "ВАЗа" и автобуса

    (обновлено: )43201
    Водитель "ВАЗ-2104" стал виновников аварии, в которой сам и погиб: его автомобиль выехал на встречную полосу на трассе Львов - Городок и врезался в автобус.
    Facebook Игоря Зинкевича

    Во Львовской области на трассе Львов-Городок водитель автомобиля "ВАЗ" погиб в столкновении с рейсовым автобусом.

    Водитель "Жигулей" предпринял несколько неудачных попыток обогнать впереди идущий транспорт и врезался в автобуса компании "Rеga bas". Виновник ДТП погиб на месте.

    Чтобы извлечь тело погибшего прибывшим спасателям пришлось срезать крышу разбитого автомобиля.

    Напомним, утром 11 марта в Днепропетровской области авария унесла жизни трех человек. На трассе Киев-Луганск-Изварино в районе села Богуслав столкнулись грузовик и "ВАЗ-2112", после аварии начался пожар в кабине грузового авто.

    Смотрите также: Взрыв грузовика в Днепре: водитель едва не сгорел

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