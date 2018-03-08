Не смотря ни на что продолжим поздравлять женщин с весной - Илья Ноябрев

Режиссер и продюсер, автор популярных телепроектов "Золотой гусь", "Остров невезения", "Я — памятник себе…" и других Илья Ноябрев поздравил украинских женщин с 8 Марта.

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"Дорогие милые нашему сердцу дамы. Вы все достойны того, чтобы поздравить вас с праздником. Чтобы ни хотели сделать с этим праздником — то ли отменять, то ли не отменять — мы все равно продолжим вас поздравлять в этот день: с весной, любовью и радостью. Говорю от имени всех мужчин, цветите нам всем на радость", — сказал Ноябрев.

Напомним, что композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков пожелал украинкам жить мирной стране и быть равными с мужчинами во всех правах.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни — наших детей".

Инфографика. 8 Марта: что хотят женщины и что дарят мужчины