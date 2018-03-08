Илья Ноябрев поделился уникальным рецептом борща из таранки

Известный телеведущий, конферансье, актер и режиссер Илья Ноябрев в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, посвященной Международному женскому дню, поделился рецептом семейного обеда.

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По словам артиста, все самое вкусное и полезное связано с какими-то занятными эпизодами его жизни. Так, Илья Ноябрев вспомнил, как в его семье стал популярным зеленый (на щавеле) борщ с таранкой. Рецепт в Украину был привезен из далекой Пруссии.