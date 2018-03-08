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    Илья Ноябрев поделился уникальным рецептом борща из таранки

    (обновлено: )25
    По словам знаменитого телеведущего и актера, все самое вкусное и полезное связано с какими-то занятными эпизодами его жизни.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Известный телеведущий, конферансье, актер и режиссер Илья Ноябрев в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, посвященной Международному женскому дню, поделился рецептом семейного обеда.

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    По словам артиста, все самое вкусное и полезное связано с какими-то занятными эпизодами его жизни. Так, Илья Ноябрев вспомнил, как в его семье стал популярным зеленый (на щавеле) борщ с таранкой. Рецепт в Украину был привезен из далекой Пруссии. 

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