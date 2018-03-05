Украине грозит социальный коллапс. Мнение эксперта

"Едут туда люди студенческого возраста. Едут туда люди, которые действительно не смогли найти себя внутри страны. Люди, которые поехали туда подзаработать для того, чтобы понять, как живется в более-менее развивающейся экономике, а Польша демонстрирует последние года уверенный экономический рост", — заявил Соболь в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Украину в 2017 году покинули миллион человек. Причины миграции уже не только в том, что в ближнем и дальнем зарубежье зарплаты существенно выше, на самом деле это уже иное понимание и будущего, и качества жизни. Возможность в Украине найти работу по специальности с достойным уровнем оплаты труда существенно ниже, чем в ряде других стран.