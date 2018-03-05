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    Украине грозит социальный коллапс. Мнение эксперта

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (925)

    (обновлено: )1603161
    Председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что Украине грозит социальный коллапс вследствие трудовой миграции.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Едут туда люди студенческого возраста. Едут туда люди, которые действительно не смогли найти себя внутри страны. Люди, которые поехали туда подзаработать для того, чтобы понять, как живется в более-менее развивающейся экономике, а Польша демонстрирует последние года уверенный экономический рост", — заявил Соболь в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Украину в 2017 году покинули миллион человек. Причины миграции уже не только в том, что в ближнем и дальнем зарубежье зарплаты существенно выше, на самом деле это уже иное понимание и будущего, и качества жизни. Возможность в Украине найти работу по специальности с достойным уровнем оплаты труда существенно ниже, чем в ряде других стран.

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