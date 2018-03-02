Рудяков о пресс-конференции Порошенко: оратор хороший, но денег не дают

Зачем было проводить пресс-конференцию сейчас, в таких условиях, задается вопросами Рудяков, даже признавая, что Порошенко – известный оратор, один из лучших публичных спикеров.

Глава государства, подчеркивает эксперт, выглядел болезненно, особенно по сравнению с 2014 годом. По сути же президент не сказал ничего нового, "провисал" на каждом тезисе, сообщил политолог.

"Тема была "Вызовы-2018". Главный, который я уловил – война России против Украины. А на следующий день посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на конференции озвучил свои вызовы для украинской власти на 2018 год: борьба против коррупции, обеспечение верховенства права, которое еще в стране на работает на 100%, создание Антикоррупционного суда, реформа СБУ и ГПУ под контролем экспертов – международных, европейских. Получается целый набор вызовов, о которых президент даже не упомянул. … А социальная составляющая – получилось, что мы все живем хорошо", – сказал Рудяков, добавив, что когда Порошенко стремится показать себя хозяином в стране, это выглядит комично.