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    Познакомьтесь с овцой, которая думает, что она - собака

    (обновлено: )34310
    Британка Али Воган приютила у себя осиротевшую овцу Марли, которая сдружилась с собакой семьи и начала перенимать у нее повадки, сообщают местные СМИ. По словам хозяйки, овца начала перенимать повадки собак.
    Daily Mail в youtube

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    Новая услуга в южнокорейском кафе - погладить овцу
    Британка Али Воган приютила у себя осиротевшую овцу Марли, которая сдружилась с собакой семьи и начала перенимать у нее повадки, сообщают местные СМИ.

    По словам хозяйки, Марли начала перенимать повадки собак: есть из миски и играть в их игры.

    Воган расссказала, что после того, как она заболела, Марли начала много времени проводить с ее лабрадором по кличке Джесс. Со временем Джесс и Марли стали лучшими друзьями, овца сопровождает лабрадора на прогулках и они вместе едят собачье печенье, отмечает Би-би-си.

    Теперь другая овца семьи, по кличке Беар (с англ. "медведь"), дает уроки Марли, как быть "правильной" овцой.

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