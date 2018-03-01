Познакомьтесь с овцой, которая думает, что она - собака

Британка Али Воган приютила у себя осиротевшую овцу Марли, которая сдружилась с собакой семьи и начала перенимать у нее повадки, сообщают местные СМИ.

По словам хозяйки, Марли начала перенимать повадки собак: есть из миски и играть в их игры.

Воган расссказала, что после того, как она заболела, Марли начала много времени проводить с ее лабрадором по кличке Джесс. Со временем Джесс и Марли стали лучшими друзьями, овца сопровождает лабрадора на прогулках и они вместе едят собачье печенье, отмечает Би-би-си.

Теперь другая овца семьи, по кличке Беар (с англ. "медведь"), дает уроки Марли, как быть "правильной" овцой.

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