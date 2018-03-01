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    Минута славы. В Австралии мужчина принял ванну с крокодилом

    (обновлено: )183
    В Австралии бесстрашный мужчина принял в ванну с ручным крокодилом по кличке Свомпи. Крокодил хоть и небольшой, но с вполне реальными и острыми зубами.
    ViralHog

    На видео кадрах расслабленный мужчина лежит в ванной и поет "Люблю купаться с Свомпи, люблю купаться с Свомпи, он плавает умеренно и не кусает меня за… Мы любим жить в Австралии, где прекрасная атмосфера".

    Мужчина рассказал порталу ViralHog, что, принимая ванну, он лишь беспокоился "что Свомпи может схватить причиндалы зубами, но он казался вполне довольным, несмотря на мое ужасное пение".

    Ранее в интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.

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