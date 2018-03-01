Минута славы. В Австралии мужчина принял ванну с крокодилом

На видео кадрах расслабленный мужчина лежит в ванной и поет "Люблю купаться с Свомпи, люблю купаться с Свомпи, он плавает умеренно и не кусает меня за… Мы любим жить в Австралии, где прекрасная атмосфера".

Мужчина рассказал порталу ViralHog, что, принимая ванну, он лишь беспокоился "что Свомпи может схватить причиндалы зубами, но он казался вполне довольным, несмотря на мое ужасное пение".

Ранее в интернете появились кадры, на которых огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. Мужчина вытаскивает рыбу из воды и вдруг замечает, что с другого конца водоема к нему стремительно приближается крокодил.