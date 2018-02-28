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    Порошенко и Коболев о победе "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (656)

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    На встрече с руководством НАК "Нафтогаз Украины" президент подчеркнул, что "наша общая позиция доказала, что мы можем побеждать и в юридических баталиях в Стокгольме".
    Канал на Youtube Петра Порошенко

    Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями НАК "Нафтогаз Украины" и поздравил граждан с победой в Стокгольмском арбитраже, сообщает пресс-служба главы государства.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее "Нафтогаз" сообщил, что Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской компании компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных для транзита объемов газа.

    Порошенко подчеркнул, что "это историческое решение по защите национальных и финансовых интересов Украины".

    "Это настоящая победа. Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США. Из этих средств будут оплачены газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет зачислено 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно. Это результат совместной согласованной работы менеджмента НАК "Нафтогаз", правительства, извините, президента", — сказал Порошенко.

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    "Наша общая позиция доказала, что мы можем побеждать и в юридических баталиях в Стокгольме", — отметил президент и поздравил всех украинцев с "исторической убедительной победой".

    В то же время он подчеркнул, что "это и укрепление золотовалютных резервов, и 100-процентная позиция по верности нашей энергетической стратегии".

    "Это очень большая цифра. Она значительно больше, чем задолженность за газ, который мы отбирали в 2014 году. Это фактически означает, что "Газпром" должен выплатить в пользу "Нафтогаза" чуть более 2,5 млрд долларов", — сообщил председатель правления НАК" Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

    Отметим, что "Газпром" уже заявил, что не согласен с решением в Стокгольме. 

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