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    Опубликовано видео с места гибели четырех украинцев в Польше

    (обновлено: )23701
    В польском городе Ополе на железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с электричкой. В салоне находились три женщины и мужчина, все они погибли.
    Видео 24opolepl

    Четыре гражданина Украины погибли в результате аварии на железнодорожном переезде в Польше, ДТП произошло вечером 27 февраля.

    ЧП случилось в городе Ополе. По неизвестным причинам водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, где произошло столкновение с электричкой. Вследствие ДТП на месте происшествия погибли три женщины и один мужчина.

    Местная полиция указывает, что переезд был хорошо освещен. Обстоятельства происшествия выясняются.

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