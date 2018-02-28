Опубликовано видео с места гибели четырех украинцев в Польше

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Четыре гражданина Украины погибли в результате аварии на железнодорожном переезде в Польше, ДТП произошло вечером 27 февраля.

ЧП случилось в городе Ополе. По неизвестным причинам водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, где произошло столкновение с электричкой. Вследствие ДТП на месте происшествия погибли три женщины и один мужчина.

Местная полиция указывает, что переезд был хорошо освещен. Обстоятельства происшествия выясняются.

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