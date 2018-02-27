Президент Турции пообещал маленькой девочке почетные похороны

"Посмотрите, кто здесь! Девочка, что ты здесь делаешь? У нас тут бордовые береты, но бордовые береты никогда не плачут", — сказал Эрдоган.

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Под бордовыми беретами турецкий лидер подразумевал военнослужащих Сил специальных операций. На ролике видно, как по щекам воспитанницы училища текут слезы.

"У нее в кармане флаг Турции… Если она погибнет, ее покроют флагом по воле Божией", — сказал президент.

Затем он обратился к ребенку, спросив, готова ли она на все ради своей страны. Девочка ответила утвердительно, после чего Эрдоган поцеловал ее в щеку и отпустил.