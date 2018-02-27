Видео внезапного появления кота в доме взорвало сеть

"Две вещи: 1. У меня нет кота 2. У МЕНЯ НЕТ КОТА", — написала Брена в твите.
— brena. (@brenaclifton) 24 февраля 2018 г.
В комментариях многие пользователи посочувствовали ей и поделились своими историями о том, как в их жизни появлялись нежданные коты.
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"У меня тоже не было кота… Пока прошлой зимой этот парень не проследовал в дом за моей собакой и больше не уходил".
— JenniMarie (@JenniMarie1971) 25 февраля 2018 г.
"Покормила его один раз и всё, теперь он живет здесь".
— LeeLee🦄 (@bigbomblee) 25 февраля 2018 г.
"У меня тоже нет кота, но вот этот парень появляется каждый день".
— saadiyaaaaaaas (@SaadiyahDaud) 25 февраля 2018 г.
Кроме того, некоторые призвали Брену оставить кота себе, однако она утверждает, что у него уже есть владелец.