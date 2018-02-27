Видео внезапного появления кота в доме взорвало сеть

"Две вещи: 1. У меня нет кота 2. У МЕНЯ НЕТ КОТА", — написала Брена в твите.

​​В комментариях многие пользователи посочувствовали ей и поделились своими историями о том, как в их жизни появлялись нежданные коты.

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​"У меня тоже не было кота… Пока прошлой зимой этот парень не проследовал в дом за моей собакой и больше не уходил".

​​"Покормила его один раз и всё, теперь он живет здесь".

​​"У меня тоже нет кота, но вот этот парень появляется каждый день".

​Кроме того, некоторые призвали Брену оставить кота себе, однако она утверждает, что у него уже есть владелец.