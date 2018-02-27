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    Видео внезапного появления кота в доме взорвало сеть

    (обновлено: )48820
    Девушка из Миссури по имени Брена с удивлением обнаружила у себя дома неизвестного кота. Опубликованный ею видеоролик, в котором она находит неожиданного питомца в вентиляционном люке в полу, за три дня собрал более 439 тысяч лайков.
    Видео внезапного появления кота в доме взорвало сеть
    @brenaclifton

    "Две вещи: 1. У меня нет кота 2. У МЕНЯ НЕТ КОТА", — написала Брена в твите.

    ​​В комментариях многие пользователи посочувствовали ей и поделились своими историями о том, как в их жизни появлялись нежданные коты.

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    ​"У меня тоже не было кота… Пока прошлой зимой этот парень не проследовал в дом за моей собакой и больше не уходил".

    ​​"Покормила его один раз и всё, теперь он живет здесь".

    ​​"У меня тоже нет кота, но вот этот парень появляется каждый день".

    ​Кроме того, некоторые призвали Брену оставить кота себе, однако она утверждает, что у него уже есть владелец.

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