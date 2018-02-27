Редкое природное явление сняли на видео в Бразилии

По информации Globo, гало виднелось в столице штата — Флорианополисе, а также в нескольких близлежащих городах. Пользователи выложили в сеть фотографии и видео феномена с разных ракурсов.

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Гало возникает вокруг мощных источников света — в основном это солнце или луна. Преимущественно это явление происходит из-за ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. Отраженный и преломленный кристаллами свет часто придает гало радужный оттенок.