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    Редкое природное явление сняли на видео в Бразилии

    (обновлено: )132
    В штате Санта-Катарина вокруг солнца появился редкий природный оптический феномен гало. Необычное природное явление бразильцы могли наблюдать 26 февраля.
    Канал Observadores Ovni Brasil на Youtube

    По информации Globo, гало виднелось в столице штата — Флорианополисе, а также в нескольких близлежащих городах. Пользователи выложили в сеть фотографии и видео феномена с разных ракурсов.

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    Гало возникает вокруг мощных источников света — в основном это солнце или луна. Преимущественно это явление происходит из-за ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. Отраженный и преломленный кристаллами свет часто придает гало радужный оттенок.

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