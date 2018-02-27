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    Первый трейлер экранизации знаменитого романа "451 градус по Фаренгейту"

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    Канал HBO представил трейлер экранизации культового романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту". Ролик опубликован на YouTube-канале НВО.
    Видеоканал HBO на Youtube

    Фильм расскажет о тоталитарном обществе, в котором пожарные не тушат пожары, а сжигают запрещенные книги вместе с домами владельцев. Один из пожарных уверен, что своей работой приносит пользу обществу, однако постепенно разочаровывается и понимает, что все не так просто.

    Главные роли в ленте исполняют Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелле.

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    Режиссером и сценаристом фильма выступил Рамин Бахрани.

    Точной даты релиза у фильма пока еще нет, но он должен выйти в мае этого года.  

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