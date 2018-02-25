В Киеве пешеход попал под машину, пытаясь перебежать 8 полосную дорогу

В Киеве ночью на Кольцевой дороге произошло смертельная авария, когда пешеход пытался пересечь 8 полос оживленного движения, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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"К сожалению, уже почти типичная авария на Кольцевой. Пешеходы постоянно бегают через 8 полос ожвавленого движения, еще и ночью. Почему? Что заставляет так обесценивать собственную жизнь? Эти вопросы остаются открытыми, но, к сожалению, ответа на них этот пешеход уже не предоставит… Мгновенная смерть, ужас для родных и громадная куча хлопот водителю Daewoo…", – говорится в сообщении.

Ранее интернет-пользователи выложил в сеть кадры видеорегистратора, на которых две женщины с четырьмя детьми перебегают шестиполосную дорогу в Киеве. Инцидент произошел на Воздухофлотском проспекте.