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    В Киеве пешеход попал под машину, пытаясь перебежать 8 полосную дорогу

    (обновлено: )15210
    По информации СМИ, для перебегавшего дорогу пешехода все закончилось "мгновенной смертью", ужасом для родных и громадной кучей хлопот для водителя Daewoo.
    Канал Kyiv Operativ на Youtube

    В Киеве ночью на Кольцевой дороге произошло смертельная авария, когда пешеход пытался пересечь 8 полос оживленного движения, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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    "К сожалению, уже почти типичная авария на Кольцевой. Пешеходы постоянно бегают через 8 полос ожвавленого движения, еще и ночью. Почему? Что заставляет так обесценивать собственную жизнь? Эти вопросы остаются открытыми, но, к сожалению, ответа на них этот пешеход уже не предоставит… Мгновенная смерть, ужас для родных и громадная куча хлопот водителю Daewoo…", – говорится в сообщении.

    Ранее интернет-пользователи выложил в сеть кадры видеорегистратора, на которых две женщины с четырьмя детьми перебегают шестиполосную дорогу в Киеве. Инцидент произошел на Воздухофлотском проспекте.

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