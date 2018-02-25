наверх
25.02.201811:38
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Саркофаги и сокровища. Найден некрополь эпохи Древнего Египта

    (обновлено: )42521
    Крупный некрополь, состоящий из восьми гробниц, в которых помещены порядка сорока саркофагов, обнаружили египетские археологи в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира
    Канал euronews на Youtube

    Как говорится в заявлении министра по делам древности Египта Халеда аль-Аннани, в некрополе помещены захоронения разных периодов древнеегипетской истории от Позднего царства до эпохи Птолемеев. Все они принадлежат жрецам и чиновникам. В гробницах обнаружены различные артефакты, в том числе, драгоценности и погребальные статуэтки.

    Ученые считают, что это одно из крупнейших археологических открытий в Египте последних лет, работа археологов в районе находки в Туна эль-Джабаль займет еще порядка пяти лет. 

    Смотрите также: В Норвегии сняли на видео уникальное северное сияние

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры по Донбассу в Минске
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Евромайдан
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против