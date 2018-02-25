Саркофаги и сокровища. Найден некрополь эпохи Древнего Египта

Как говорится в заявлении министра по делам древности Египта Халеда аль-Аннани, в некрополе помещены захоронения разных периодов древнеегипетской истории от Позднего царства до эпохи Птолемеев. Все они принадлежат жрецам и чиновникам. В гробницах обнаружены различные артефакты, в том числе, драгоценности и погребальные статуэтки.

Ученые считают, что это одно из крупнейших археологических открытий в Египте последних лет, работа археологов в районе находки в Туна эль-Джабаль займет еще порядка пяти лет.

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