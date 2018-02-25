Трагедия в цирке. В РФ акробат попал в реанимацию после падения с высоты

В столице Калмыкии во время представления "Цирка Мстислава Запашного" с поддерживающих канатов сорвался акробат. Видеозапись происшествия опубликована в YouTube.

Как сообщает портал "Калмыкия-Онлайн", воздушный гимнаст Антон Мартынов упал на манеж во время трюка, который выполнял в паре с братом-близнецом. Инцидент произошел в в спорткомплексе "Ойрат-арена" в столице республики.

Артиста доставили в больницу с травмой головы, рассказал журналистам представитель цирка.

Артист "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов сорвался с высоты во время выступления в Элисте, в данный момент он находится в реанимации, сообщил РИА Новости администратор труппы Сергей Белинский.

"Артист Антон Мартынов сорвался с 5-6 метров, получил серьезную травму головы. Состояние тяжелое. Сейчас в реанимации, ждем нейрохирурга, строить пока прогнозы рано", — сказал собеседник агентства.

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