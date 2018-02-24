Смертельная авария под Бердянском: "ВАЗ" на летней резине врезался в фуру

Видео Владимир Головатый

В Бердянском районе (Запорожская область) возле села Осипенко лоб в лоб столкнулись грузовой автомобиль Renault и "ВАЗ". В результате ДТП погибли два человека.

Авария произошла 23 февраля после полудня на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск. От сильного удара легковое авто сильно деформировалась, чтобы извлечь тела водителя и пассажира понадобилась помощь спасателей ГСЧС.

"Как утверждает водитель фуры, он ехал со скоростью 50-60 км/час и навстречу его машине вылетел ВАЗ, которого занесло. С какой скоростью ехала легковушка — неизвестно. По предварительной информации, на легковом автомобиле были установлены летние шины", — сообщил пользователь Youtube Владимир Головатый.

Ранее в Винницкой области произошло масштабное ДТП: автомобиль "Москвич" врезался в столб, погибли три человека.

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