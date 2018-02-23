Никто не хотел уступать. Битва в дверях автобуса в Киеве

Следующий прибыл на остановку только через 15 минут. На видео можно разглядеть, как три человека — девушка, мужчина и женщина — стоят на подножке, и из-за этого не могут закрыться двери.
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После того как еле-еле закрылась одна створка дверей, на остановку подбежала бабушка и помогла закрыть вторую. Автобус тронулся, зажевав дверями куртку мужчины.
Ни один из пассажиров не удосужился выйти из транспорта и подождать следующий.