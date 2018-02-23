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    Никто не хотел уступать. Битва в дверях автобуса в Киеве

    (обновлено: )53450
    В интернете опубликованы кадры, на которых толпа людей пытается втиснуться в переполненный автобус. Автор ролика сообщил, что инцидент произошел на остановке "Почтовая площадь", когда после долго интервала подъехал автобус №114.
    Канал Darya Kornilova на youtube

    Следующий прибыл на остановку только через 15 минут. На видео можно разглядеть, как три человека — девушка, мужчина и женщина — стоят на подножке, и из-за этого не могут закрыться двери.

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    После того как еле-еле закрылась одна створка дверей, на остановку подбежала бабушка и помогла закрыть вторую. Автобус тронулся, зажевав дверями куртку мужчины.

    Ни один из пассажиров не удосужился выйти из транспорта и подождать следующий.

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